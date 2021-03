Sonia Battaglia non ce l’ha fatta, era stata colpita da una trombosi dopo aver ricevuto la dose di Astrazeneca (Di giovedì 18 marzo 2021) Sonia Battaglia non ce l’ha fatta. È morta la donna di 54 anni, ricoverata lunedì in gravissime condizioni all’ospedale del Mare di Napoli. La donna si era sottoposta il 1 marzo al vaccino Astrazeneca, lotto ABV5811, ovvero quello ritirato in tutta Italia come disposto dalla procura di Biella, dopo la morte del professore, che alla fine pare sia deceduto a causa di un problema cardiaco non collegato al vaccino. I familiari avevano lanciato un appello nei giorni scorsi sui social. Mia mamma, una donna di 54 anni finora sempre stata sana come un pesce – aveva raccontato il figlio -. Il giorno seguente al vaccino stava bene tanto che è andata a lavorare – aveva raccontato pochi giorni fa sui social -. Due giorni dopo ha avuto la febbre (nella norma ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021)non ce. È morta la donna di 54 anni, ricoverata lunedì in gravissime condizioni all’ospedale del Mare di Napoli. La donna si era sottoposta il 1 marzo al vaccino, lotto ABV5811, ovvero quello ritirato in tutta Italia come disposto dalla procura di Biella,la morte del professore, che alla fine pare sia deceduto a causa di un problema cardiaco non collegato al vaccino. I familiari avevano lanciato un appello nei giorni scorsi sui social. Mia mamma, una donna di 54 anni finora sempresana come un pesce – aveva raccontato il figlio -. Il giorno seguente al vaccino stava bene tanto che è andata a lavorare – aveva raccontato pochi giorni fa sui social -. Due giorniha avuto la febbre (nella norma ...

