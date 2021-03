Rapina distributore e vi ritorna per chiedervi il pizzo | 22enne arrestato da Polizia e Carabinieri

(Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMacerata Campania(Ce) –di Stato hannoundi Macerata Campania (Caserta) con l’accusa di averto, nel suo stesso paese, undi carburante, e di esservi poito per chiedere il. I fatti si sono verificati martedì 16 marzo e il giorno successivo. Ilha primato, armato di pistola, il dipendente dell’area di servizio, facendosi consegnare una somma di 335 euro, per poi fuggire; il giorno dopo è tornato al, sempre con la pistola, e ha preteso una somma a titolo di estorsione, dicendo che sarebbe tornato a prenderla successivamente. La vittima ha però chiamato i ...

