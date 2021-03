Petrolio nigeriano | assolte Eni e Shell dall’accusa di corruzione

(Di giovedì 18 marzo 2021) Si è concluso a Milano il primo grado del più grande processo nella storia del. Assolti Eni ediinternazionale avanzata in seguito all’acquisto di un ingente blocco petrolifero contenenteper la cifra di 1,1 miliardi di dollari. Tutto era cominciato nel 2013 con l’esposto dell’associazione antiRe:Common Il blocco OPL 245, ile laTerminato con l’assoluzione il processo di primo grado a Milano in cui erano finiti sul banco degli impuntati Eni ein seguito all‘acquisto per 1,1 miliardi di dollari del blocco petrolifero OPL 245. Un blocco offshore che si stima possa contenere 9 miliardi di barili ...

Il Tribunale ha scagionato anche gli allora manager operativi nel Paese africano, i presunti intermediari, Shell con i suoi quattro ex dirigenti e l'ex ministro delDan Etete. ...Il Tribunale ha scagionato anche gli allora manager operativi nel Paese africano, i presunti intermediari, Shell con i suoi quattro ex dirigenti e l'ex ministro delDan Etete. ...Borsa italiana oggi: le azioni in primo piano Sulla Borsa di Milano, da seguire Eni dopo che l'ad Claudio Descalzi è stato assolto nel processo ...Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, è stato assolto dal Tribunale di Milano nel processo per corruzione internazionale con al centro l'acquisizione dei diritti di esplorazione del blocco ...