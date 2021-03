Organi di pazienti positivi al Covid deceduti salvano due vite | un trapianto a Palermo

(Di giovedì 18 marzo 2021) Per la prima volta al Policlinico di Bari sono stati donati glidi duealche purtroppo non ce l'hanno fatta a sconfiggere la malattia. Grazie alla generosità delle famiglie...

Il protocollo prevede che in caso di positività al Covid possano essere donati solo gli organi salvavita, quali cuore e fegato, e che a ricevere il trapianto possano essere pazienti in urgenza ...Per la prima volta al Policlinico di Bari sono stati donati gli organi di due pazienti positivi al Covid che purtroppo non ce l'hanno fatta a sconfiggere la malattia. Grazie alla generosità delle famiglie di un uomo e di una donna deceduti dopo aver contratto il ...