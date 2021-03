Oggi Stop ad Uomini e Donne e Amici, i programmi non andranno in onda (Di giovedì 18 marzo 2021) Uomini e Donne e Amici Oggi non andranno in onda, la decisione di Maria De Filippi in accordo con Mediaset, ecco perchè Oggi, giovedì 18 marzo, i programmi Uomini e Donne e Amici non andranno in onda. La decisione è stata presa da Mediaset in accordo con Maria De Filippi. Un cambio di programmazione dovuto alla Giornata nazionale per le vittime di Covid. Leggi anche -> Sospensione per Amici ed Uomini e Donne: il motivo della decisione I motivi dello Stop a Uomini e Donne e Amici La decisione della sospensione dei due ... Leggi su ck12 (Di giovedì 18 marzo 2021)nonin, la decisione di Maria De Filippi in accordo con Mediaset, ecco perchè, giovedì 18 marzo, inonin. La decisione è stata presa da Mediaset in accordo con Maria De Filippi. Un cambio di programmazione dovuto alla Giornata nazionale per le vittime di Covid. Leggi anche -> Sospensione pered: il motivo della decisione I motivi delloLa decisione della sospensione dei due ...

Advertising

angelomangiante : Mkhitaryan lesione al soleo da esami strumentali di oggi. Stop di 3-4 settimane. @SkySport #ParmaRoma - MZvbtz2020 : BEH SICCOME IERI SIAMO STATI IN STOP WORK DOBBIAMO RECUPERARE TUTTO OGGI MAI UN SECONDO DI PACE SIGNOR GIUDICE… - Toni_ct_1 : RT @AleJustOne: Scusate ma non vi seguo con la Lazio di oggi, intendo quella del 2020 /21, continuo a leggere Pereira in campo, titolare.… - AleJustOne : Scusate ma non vi seguo con la Lazio di oggi, intendo quella del 2020 /21, continuo a leggere Pereira in campo, tit… - biax84 : Oggi possiamo tranquillamente affermare che il campionato di #SerieA 2020/2021 è UFFICIALMENTE FALSATO!!! Non ci so… -