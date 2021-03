"Non riesco a scrivere, più dura del previsto". Dramma-Gianni Morandi, un calvario in ospedale: timori per le sue condizioni (Di giovedì 18 marzo 2021) "E' più dura del previsto, la strada è ancora lunga, devo restare in ospedale ancora 10 o 15 giorni". Gianni Morandi, torna a scrivere sui social, dopo l'incidente in campagna. Il cantante è ricoverato da una settimana nell'ospedale di Cesena per le ustioni alle mani e alle gambe che si è procurato cadendo nel fuoco acceso per bruciare le sterpaglie nella sua casa di campagna. Il primo messaggio di ringraziamento è per il Bologna: "17 marzo. Grazie a Sinisa e a tutti gli amici del Bologna Football Club", dove ha postato il video della squadra del cuore registrato per lui prima dell'allenamento, con il saluto dell'allenatore Sinisa Mihajlovic: "In bocca al lupo per una pronta guarigione". Ma alla fine Morandi inizia a rispondere a tante ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) "E' piùdel, la strada è ancora lunga, devo restare inancora 10 o 15 giorni"., torna asui social, dopo l'incidente in campagna. Il cantante è ricoverato da una settimana nell'di Cesena per le ustioni alle mani e alle gambe che si è procurato cadendo nel fuoco acceso per bruciare le sterpaglie nella sua casa di campagna. Il primo messaggio di ringraziamento è per il Bologna: "17 marzo. Grazie a Sinisa e a tutti gli amici del Bologna Football Club", dove ha postato il video della squadra del cuore registrato per lui prima dell'allenamento, con il saluto dell'allenatore Sinisa Mihajlovic: "In bocca al lupo per una pronta guarigione". Ma alla fineinizia a rispondere a tante ...

