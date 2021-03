La Spagna legalizza l’eutanasia. Sanchez, “Paese più umano” (Di giovedì 18 marzo 2021) La Spagna legalizza l’eutanasia. La legge entrerà in vigore il prossimo mese di giugno dopo l’approvazione del Parlamento. La Spagna legalizza l’eutanasia e vive una vera e propria rivoluzione culturale al termine di un percorso duro e difficile, fatto di battaglie e di confronti anche molto accesi. La Spagna si unisce alla breve lista dei Paesi che hanno legalizzato l’eutanasia: si tratta di Olanda, Belgio, Lussemburgo, Canada, Nuuova Zelanda e Colombia. Il voto ala Camera Bassa del Parlamento La Camera bassa del Parlamento ha approvato la legge con i voti del Centro e della Sinistra. La legge passa con 202 voti a favore, 141 contrari (prevalentemente della destra e dell’estrema destra) e due astenuti. Un risultato neanche ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 marzo 2021) La. La legge entrerà in vigore il prossimo mese di giugno dopo l’approvazione del Parlamento. Lae vive una vera e propria rivoluzione culturale al termine di un percorso duro e difficile, fatto di battaglie e di confronti anche molto accesi. Lasi unisce alla breve lista dei Paesi che hannoto: si tratta di Olanda, Belgio, Lussemburgo, Canada, Nuuova Zelanda e Colombia. Il voto ala Camera Bassa del Parlamento La Camera bassa del Parlamento ha approvato la legge con i voti del Centro e della Sinistra. La legge passa con 202 voti a favore, 141 contrari (prevalentemente della destra e dell’estrema destra) e due astenuti. Un risultato neanche ...

