Italia's Got Talent 2021 Avio Focolari un fischio che incanta (video) Italia's Got Talent 2021 Avio Focolari con il suo fischio in lizza per la finale (video) Italia's Got Talent 2021 al termine della settima puntata ha indicato tra quali concorrenti i pubblico può scegliere per indicare il proprio "Golden Buzzer" e tra questi c'è Avio Focolari l'uomo dal fischio più armonioso e coinvolgente. Avio Focolari nella sua esibizione aveva conquistato i giudici e il pubblico con un omaggio a Morricone, adesso tocca al pubblico stabilire se è un Talento adatto alla finale del 24 marzo!

