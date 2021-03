Inter, altri due positivi al Covid: la decisione sulla sfida col Sassuolo (Di giovedì 18 marzo 2021) Inter, altri due giocatori positivi al Covid. È arrivata anche la decisione sulla sfida di sabato sera contro il Sassuolo di De Zerbi È arrivato l’annuncio pochi minuti fa: anche Matias Vecino e Stefan De Vrij sono positivi al Covid. Altra tegola per Antonio Conte che – dopo Samir Handanovic e Danilo D’Ambrosio – dovrà L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 marzo 2021)due giocatorial. È arrivata anche ladi sabato sera contro ildi De Zerbi È arrivato l’annuncio pochi minuti fa: anche Matias Vecino e Stefan De Vrij sonoal. Altra tegola per Antonio Conte che – dopo Samir Handanovic e Danilo D’Ambrosio – dovrà L'articolo proviene da Inews.it.

