Incidente autostrada A1 | scontro tra due tir | morta una ragazza

(Di giovedì 18 marzo 2021) Nella mattinata di oggi 18 marzo c’è stato un tragicoinsull’A1 all’altezza di Roncocesi, alle porte di Reggio Emilia, al chilometro 133 in direzione sud, quindi nel tratto che va dal casello di Terre di Canossa a quello di Reggio. La notizia viene data da un comunicato di Autostrade. Due autotreni, uno che trasportava legname ed un telonato hanno causato un tamponamento, per cause che sono tutt’ora al vaglio della polizia Stradale. Per lungo tempo le forze dell’ordine sono state sul posto per i rilievi di legge e comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto. In mezzo tra i due tir è rimasta schiacciata una Fiat Panda con unaalla guida, per la quale non vi è stato, purtroppo, nulla da fare. La vittima è una 30enne residente a Parma, mentre il mezzo pesante che ha tamponato la vettura ...