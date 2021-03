Il Pagliaccio – Roma (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Pagliaccio Via dei Banchi Vecchi, 129/A – 00186 Roma Tel. 06/68809595 Sito Internet: www.ristoranteilPagliaccio.com Tipologia: ricercata Prezzi: menù degustazione da 125 a 185€ Giorno di chiusura: Domenica e Lunedì; Martedì a pranzo OFFERTAI mesi di chiusura forzata sembrano aver dato ancor più carica alla cucina di Anthony Genovese, più frizzante che mai. Non pago del lavoro da svolgere per il suo Pagliaccio, in questi mesi ha anche aperto Turnè, un format ideato per il delivery dove la tradizione culinaria asiatica è sempre al centro delle preparazioni con piatti più semplici e accessibili a tutti (per questo vi rimandiamo alla sezione Delivery dove potrete leggere nel dettaglio la nostra scheda). Sparita la proposta à la carte, il menù contiene tre percorsi degustazione che vanno dai 125 euro della new entry ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021) IlVia dei Banchi Vecchi, 129/A – 00186Tel. 06/68809595 Sito Internet: www.ristoranteil.com Tipologia: ricercata Prezzi: menù degustazione da 125 a 185€ Giorno di chiusura: Domenica e Lunedì; Martedì a pranzo OFFERTAI mesi di chiusura forzata sembrano aver dato ancor più carica alla cucina di Anthony Genovese, più frizzante che mai. Non pago del lavoro da svolgere per il suo, in questi mesi ha anche aperto Turnè, un format ideato per il delivery dove la tradizione culinaria asiatica è sempre al centro delle preparazioni con piatti più semplici e accessibili a tutti (per questo vi rimandiamo alla sezione Delivery dove potrete leggere nel dettaglio la nostra scheda). Sparita la proposta à la carte, il menù contiene tre percorsi degustazione che vanno dai 125 euro della new entry ...

