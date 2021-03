Galli a La7 | “Sui vaccini l’Europa ha fatto più volte cilecca | toccava a Ema decidere Sono fautore del principio di precauzione | ma va pesato”

(Di giovedì 18 marzo 2021) “Io credo che su questa storia deiveramenteabbiapiù”. Così il direttore responsabile delle malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo, intervenendo a Otto e mezzo su La7, sottolineando ancora una volta che, secondo lui, è stato “un errore sospendere AstraZeneca”. “Su questa questione nonal governo tedesco, maall’Ema, altrimenti cosa ci sta a fare?”, continua, ribadendo che è l’Agenzia europea del farmaco ad essere “garanzia anche per decisioni di questo tipo”. “Cosa avrebbe dovuto fare l’Italia? Non è un errore italiano. C’è un’evidente carenza europea al livello di leadership su queste problematiche. Io...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Il prof. Massimo #Galli commenta la scelta di #Draghi di rivedere la composizione del Comitato Tecnico… - DavideTedesco74 : RT @La7tv: #ottoemezzo Il prof. Massimo #Galli commenta la scelta di #Draghi di rivedere la composizione del Comitato Tecnico Scientifico:… - giacomozuliane : RT @La7tv: #ottoemezzo Il prof. Massimo #Galli sulla decisione di sospendere la somministrazione del vaccino #AstraZeneca: 'Mi aspetto che… - giacomozuliane : RT @La7tv: #ottoemezzo Il prof. Massimo #Galli commenta la scelta di #Draghi di rivedere la composizione del Comitato Tecnico Scientifico:… - sandromorici : RT @La7tv: Gli ospiti di stasera a @OttoemezzoTW saranno @KelleddaMurgia, @alesallusti, @silvia_sb_ e Massimo Galli #La7 #ottoemezzo #17ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Galli La7

Su Rai Tre a '#Cartabianca' la conduttrice Bianca Berlinguer ha avuto tra gli ospiti Massimo, ... In access Gruber distanzia Palombelli e Moreno Su'Otto e Mezzo' con Annalisa Cuzzocrea, ...Tra gli ospiti: Corrado Augias, Francesco Boccia del Partito Democratico, Massimoe Fabrizio ...: Di Martedì , il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume,...(Formatonews) Intanto l'Europa lavora ad un passaporto vaccinale che consentirebbe di tornare a viaggiare nei paesi comunitari già da quest'estate. Lo ha annunciato la presidente della Commissione, ...Il vaccino AstraZeneca è stato sospeso in mezza Europa e si attende il parere dell’Ema, giovedì 18 marzo, per riprendere le somministrazioni ...