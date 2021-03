È la Giornata delle vittime del Covid, Draghi a Bergamo (Di giovedì 18 marzo 2021) AGI - Bandiere a mezz'asta a palazzo Chigi e una visita a Bergamo per ricordare le vittime della pandemia. In attesa che l'Ema, l'agenzia europea del farmaco, si pronunci nel pomeriggio sul vaccino di AstraZeneca. Il presidente del Consiglio Mario Draghi celebra la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid nella città diventata il simbolo della prima ondata del virus. Draghi, dopo il colloquio di ieri con il presidente francese, Emmanuel Macron, ha sentito mercoledì il premier canadese, Justin Trudeau: una telefonata per ribadire "il comune impegno nella lotta alla pandemia, con particolare riferimento all'intensificazione delle campagne vaccinali, e per un rilancio economico e sociale efficace, sostenibile ed ... Leggi su agi (Di giovedì 18 marzo 2021) AGI - Bandiere a mezz'asta a palazzo Chigi e una visita aper ricordare ledella pandemia. In attesa che l'Ema, l'agenzia europea del farmaco, si pronunci nel pomeriggio sul vaccino di AstraZeneca. Il presidente del Consiglio Mariocelebra la primanazionale in memoriadelnella città diventata il simbolo della prima ondata del virus., dopo il colloquio di ieri con il presidente francese, Emmanuel Macron, ha sentito mercoledì il premier canadese, Justin Trudeau: una telefonata per ribadire "il comune impegno nella lotta alla pandemia, con particolare riferimento all'intensificazionecampagne vaccinali, e per un rilancio economico e sociale efficace, sostenibile ed ...

