**Covid: responsabile hub Messina, 'da prossima settimana ripartiamo con AstraZeneca'** (Di giovedì 18 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 18 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Primo caso in Italia di variante inglese in un gatto in Piemonte. 'Gli animali d'affezione - dice il responsabile d… - ladyonorato : Ora i medici chiedono lo #scudopenale per proseguire le vaccinazioni, dopo le diverse indagini aperte in varie regi… - petergomezblog : Vaccino Covid Milano, caos al Niguarda: anziani in coda per “errore di sistema”. Responsabile: ‘Ecco cosa è success… - motamanet : RT @inews__24: ?? #Covid19, primo gatto in Italia positivo alla variante inglese ??Il commento di Bartolomeo #Griglio, responsabile della Pr… - inews__24 : ?? #Covid19, primo gatto in Italia positivo alla variante inglese ??Il commento di Bartolomeo #Griglio, responsabile… -