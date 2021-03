‘Così impossibile unire lavoro e cura dei figli. Ridiamo a Draghi i nostri strumenti professionali’. La protesta delle attiviste a palazzo Chigi (Di giovedì 18 marzo 2021) Una scatola con i mezzi del lavoro perso, fermo a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, o reso impossibile dalla didattica a distanza. Un pacco con dentro toghe, maschere teatrali, tesserini, pennelli, laptop, macchine fotografiche (e non solo) è stato consegnato simbolicamente dalle attiviste de ‘Il Giusto Mezzo’ a palazzo Chigi, con destinatario il presidente del Consiglio Mario Draghi, per spingere l’esecutivo a trovare “soluzioni strutturali” per far ripartire il lavoro femminile, il più colpito – dati Istat alla mano – dalla recessione dovuta al Covid-19. Nel 2020 a perdere la propria occupazione sono state oltre 300mila donne, il 70% dei nuovi disoccupati. Ma non solo, perché tante altre non riescono a esercitare la propria professione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Una scatola con i mezzi delperso, fermo a causarestrizioni dovute alla pandemia, o resodalla didattica a distanza. Un pacco con dentro toghe, maschere teatrali, tesserini, pennelli, laptop, macchine fotografiche (e non solo) è stato consegnato simbolicamente dallede ‘Il Giusto Mezzo’ a, con destinatario il presidente del Consiglio Mario, per spingere l’esecutivo a trovare “soluzioni strutturali” per far ripartire ilfemminile, il più colpito – dati Istat alla mano – dalla recessione dovuta al Covid-19. Nel 2020 a perdere la propria occupazione sono state oltre 300mila donne, il 70% dei nuovi disoccupati. Ma non solo, perché tante altre non riescono a esercitare la propria professione ...

