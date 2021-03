Cessione del quinto: come funziona il prestito per dipendenti e pensionati (Di giovedì 18 marzo 2021) Ottenere un prestito in Italia è sempre più complicato. Le finanziarie, infatti, per concedere finanziamenti chiedono ai richiedenti il possesso di garanzie le quali troppo spesso non sono in grado di presentare. Si calcola che attualmente, nel nostro Paese, il numero di persone in grado di relazionarsi con il settore senza eccessivi problemi ammonti ad appena dieci milioni. Una vera e propria minoranza rispetto a coloro che non hanno capacità reddituale o patrimoniale e merito creditizio adeguato. Proprio per questo la soluzione più praticata in assoluto è ormai da tempo la Cessione del quinto, di stipendio o di pensione. Andiamo a vedere di cosa si tratti, come funzioni e, soprattutto, perché questa formula è così gradita dalle aziende creditizie. Lo facciamo grazie agli esperti di Cessione del ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) Ottenere unin Italia è sempre più complicato. Le finanziarie, infatti, per concedere finanziamenti chiedono ai richiedenti il possesso di garanzie le quali troppo spesso non sono in grado di presentare. Si calcola che attualmente, nel nostro Paese, il numero di persone in grado di relazionarsi con il settore senza eccessivi problemi ammonti ad appena dieci milioni. Una vera e propria minoranza rispetto a coloro che non hanno capacità reddituale o patrimoniale e merito creditizio adeguato. Proprio per questo la soluzione più praticata in assoluto è ormai da tempo ladel, di stipendio o di pensione. Andiamo a vedere di cosa si tratti,funzioni e, soprattutto, perché questa formula è così gradita dalle aziende creditizie. Lo facciamo grazie agli esperti didel ...

sole24ore : Superbonus, sei mesi per arrivare alla firma del contratto di cessione - Gio_Scorza : RT @scarlots: #Superbonus110, #Ecobonus110 e ristrutturazioni: caos sulle piattaforme per la cessione del credito fiscale alle banche. Comm… - ConfartPadova : Nuovo accordo tra @ConfartPadova e Banca Patavina. L'obiettivo? Supportare le aziende del territorio nella gestione… - Catapultato : Meno male...... Con la cessione del quinto, mi sono rimesso in sesto !!! - LavoriPubblici : Nuova interessante risposta dell'Agenzia delle Entrate sul #Sismabonus @LavoriPubblici -

Ultime Notizie dalla rete : Cessione del Juventus - Dybala al capolinea: la mossa dell'argentino ... che già due anni fa aveva cercato di venderlo , e lo stallo per la trattativa del rinnovo del ... l'entourage dell'argentino avrebbe avviato i primi contatti con altri club , per una cessione estiva ...

Rimborso del software preinstallato: come ottenerlo ... come un'opera letteraria, teatrale o musicale: perciò il suo uso, o la sua cessione, è tutelato dalla legge sul diritto d'autore [2] per evitare ogni forma di sfruttamento illecito del prodotto. ...

Superbonus 110%: nuove possibilità per la cessione del credito Lavori Pubblici L’Islanda trema: 40mila scosse di terremoto nelle ultime tre settimane Immaginate di abitare in una città che, nelle ultime tre settimane, non abbia fatto altro che tremare. È quello che sta succedendo a Grindavik, piccola città islandese che si trova in un punto caldo v ...

Juventus: la possibile lista partenti, fra questi ci sarebbe Alex Sandro, Demiral e Dybala La società bianconera potrebbe effettuare una rivoluzione di mercato in estate, con più di dieci giocatori che potrebbero lasciare Torino ...

... che già due anni fa aveva cercato di venderlo , e lo stallo per la trattativarinnovo... l'entourage dell'argentino avrebbe avviato i primi contatti con altri club , per unaestiva ...... come un'opera letteraria, teatrale o musicale: perciò il suo uso, o la sua, è tutelato dalla legge sul diritto d'autore [2] per evitare ogni forma di sfruttamento illecitoprodotto. ...Immaginate di abitare in una città che, nelle ultime tre settimane, non abbia fatto altro che tremare. È quello che sta succedendo a Grindavik, piccola città islandese che si trova in un punto caldo v ...La società bianconera potrebbe effettuare una rivoluzione di mercato in estate, con più di dieci giocatori che potrebbero lasciare Torino ...