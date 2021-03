A Taiwan tutti stanno cambiando nome in "salmone" per avere uno sconto al ristorante (Di giovedì 18 marzo 2021) Decine di persone hanno cambiato il proprio nome in “salmone” per usufruire della promozione di alcuni ristoranti. Il fatto è accaduto a Taiwan, dove le autorità hanno dovuto rivolgere un appello alla popolazione affinché smettesse di cambiare nome. Il fenomeno, raccontato anche dal Guardian, è stato appellato dai media locali come “salmon chaos”. A richiedere il curioso cambio di nome sono state circa 150 persone, la maggior parte giovani presi dall’entusiasmo per una promozione lanciata da alcuni sushi restaurants. L’offerta, della durata di due giorni, prevedeva che chi avesse avuto sulla carta d’identità un nome contenente la parola “gui yu” (il salmone, in cinese) avrebbe avuto una cena o un pranzo all-you-can-eat in omaggio insieme ad altri ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Decine di persone hanno cambiato il proprioin “” per usufruire della promozione di alcuni ristoranti. Il fatto è accaduto a, dove le autorità hanno dovuto rivolgere un appello alla popolazione affinché smettesse di cambiare. Il feno, raccontato anche dal Guardian, è stato appellato dai media locali come “salmon chaos”. A richiedere il curioso cambio disono state circa 150 persone, la maggior parte giovani presi dall’entusiasmo per una promozione lanciata da alcuni sushi restaurants. L’offerta, della durata di due giorni, prevedeva che chi avesse avuto sulla carta d’identità uncontenente la parola “gui yu” (il, in cinese) avrebbe avuto una cena o un pranzo all-you-can-eat in omaggio insieme ad altri ...

A Taiwan tutti stanno cambiando nome in "salmone" per avere uno sconto al ristorante Circa 150 persone sono corse all'anagrafe per usufruire della promozione: una cena all-you-can-eat in omaggio insieme a cinque amici ...

