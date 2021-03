Usa | tre sparatorie e 8 vittime ad Atlanta

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Un uomo negli Stati Uniti ha aperto il fuoco ieri sera in alcuni centri per massaggi ad, in Georgia, uccidendo otto persone tra cui quattro donne asiatiche. La polizia ha arrestato il presunto ...

Un uomo negli Stati Uniti ha aperto il fuoco ieri sera in alcuni centri per massaggi ad Atlanta, in Georgia, uccidendo otto persone tra cui quattro donne asiatiche. La polizia ha arrestato il presunto ...Qui gli agenti hanno trovato tre persone morte. In seguito, nella spa 'Aroma Therapy', situata dall'altra parte della strada, hanno trovato un'altra persona morta. Le quattro vittime sarebbero le ...