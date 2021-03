Uno studio: ecco con quali vaccini gli asintomatici non sono contagiosi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Gli antidoti a mRNA, come quelli di Pfizer e Moderna, riducono drasticamente le possibilità di infezione. Lo sostiene una ricerca pubblicata su Clinical Infectious Diseases. Mentre si discute del vaccino Astrazeneca si susseguono notizie positive riguardanti altri vaccini, in particolare quelli a RNA messaggero (mRNA), come il Pfizer-BioNTech e il Moderna. Quello che si è scoperto è che un paziente asintomatico positivo al Covid, 10 giorni dopo aver ricevuto la seconda dose di un vaccino a mRNA, è poco probabile che possa contagiare. Questo significa che questi vaccini abbattono la probabilità nei positivi asintomatici di mettere a rischio altre persone. I risultati di questa ricerca, pubblicati su Clinical Infectious Diseases, calcolano che i pazienti asintomatici hanno una probabilità più bassa dell'80% rispetto i ... Leggi su panorama (Di mercoledì 17 marzo 2021) Gli antidoti a mRNA, come quelli di Pfizer e Moderna, riducono drasticamente le possibilità di infezione. Lo sostiene una ricerca pubblicata su Clinical Infectious Diseases. Mentre si discute del vaccino Astrazeneca si susseguono notizie positive riguardanti altri, in particolare quelli a RNA messaggero (mRNA), come il Pfizer-BioNTech e il Moderna. Quello che si è scoperto è che un paziente asintomatico positivo al Covid, 10 giorni dopo aver ricevuto la seconda dose di un vaccino a mRNA, è poco probabile che possa contagiare. Questo significa che questiabbattono la probabilità nei positividi mettere a rischio altre persone. I risultati di questa ricerca, pubblicati su Clinical Infectious Diseases, calcolano che i pazientihanno una probabilità più bassa dell'80% rispetto i ...

