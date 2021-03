Temptation Island, Antonella Fiordelisi “Non mi vaccinerò!” (Di mercoledì 17 marzo 2021) La campagna nazionale per la vaccinazione è in grande ritardo in Italia, soprattutto rispetto ad altri paesi nel mondo. Antonella Fiordelisi è una valletta sportiva che, nonostante solo qualche giorno fa parlava di attenzione e responsabilità per il covid, ha dichiarato pubblicamente di non essere intenzionata a vaccinarsi. “Sono una persona istintiva”,. Antonella Fiordelisi è una ragazza molto seguita sui social, anche grazie alla recente partecipazione come valletta in un Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 17 marzo 2021) La campagna nazionale per la vaccinazione è in grande ritardo in Italia, soprattutto rispetto ad altri paesi nel mondo.è una valletta sportiva che, nonostante solo qualche giorno fa parlava di attenzione e responsabilità per il covid, ha dichiarato pubblicamente di non essere intenzionata a vaccinarsi. “Sono una persona istintiva”,.è una ragazza molto seguita sui social, anche grazie alla recente partecipazione come valletta in un Articolo completo: dal blog SoloDonna

