Spostamenti - Lavare l'auto in zona rossa? Ecco perché si può (Di mercoledì 17 marzo 2021) consentito andare a Lavare l'auto se ci si trova in zona rossa? Il dubbio è sorto a numerosi automobilisti dopo la stretta negli Spostamenti sancita dal governo con le recenti direttive per il contenimento dei contagi da coronavirus. A far chiarezza sulla questione è intervenuta Federlavaggi: recarsi all'autolavaggio si può, indipendentemente dal colore della Regione in cui ci si trova, senza rischio di incorrere in sanzioni: Ecco perché e a quali condizioni. Come le concessionarie e le officine. Anzitutto va spiegato che gli autolavaggi sono annoverati tra le aziende che erogano servizi considerati dal governo essenziali: perciò possono restare aperti e, per i clienti, recarvisi rientra nella casistica degli ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 17 marzo 2021) consentito andare al'se ci si trova in? Il dubbio è sorto a numerosimobilisti dopo la stretta neglisancita dal governo con le recenti direttive per il contenimento dei contagi da coronavirus. A far chiarezza sulla questione è intervenuta Federlavaggi: recarsi all'lavaggio si può, indipendentemente dal colore della Regione in cui ci si trova, senza rischio di incorrere in sanzioni:e a quali condizioni. Come le concessionarie e le officine. Anzitutto va spiegato che glilavaggi sono annoverati tra le aziende che erogano servizi considerati dal governo essenziali: perciò possono restare aperti e, per i clienti, recarvisi rientra nella casistica degli ...

Advertising

dinoadduci : Spostamenti - Lavare l'auto in zona rossa? Ecco perché si può - DanyColantuono : RT @quattroruote: Lavare l'#auto in #zonarossa? Si può fare senza rischiare #multe: ecco perché e a quali condizioni ----> - Luca_Zunino : RT @quattroruote: Lavare l'#auto in #zonarossa? Si può fare senza rischiare #multe: ecco perché e a quali condizioni ----> - radio_milano : RT @quattroruote: Lavare l'#auto in #zonarossa? Si può fare senza rischiare #multe: ecco perché e a quali condizioni ----> - quattroruote : Lavare l'#auto in #zonarossa? Si può fare senza rischiare #multe: ecco perché e a quali condizioni ---->… -