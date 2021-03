Speranza: “Vaccini vera chiave per uscire dalla pandemia” (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Il governo considera i Vaccini la prima vera chiave per chiudere la stagione difficile che stiamo vivendo nell’ultimo anno”, queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, alla conferenza davanti alle commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato. Il caso AstraZeneca, “non incrina la nostra fiducia nell’arma più importante di cui disponiamo per sconfiggere il virus”. “L’auspicio è che già da domani arrivino rassicurazioni per rilanciare la campagna di vaccinazione. Nel secondo trimestre avremo in arrivo oltre 50 milioni di dosi e nel terzo trimestre avremo altre 80 milioni di dosi, questo significa che potremo avere una accelerazione molto significativa”, ha aggiunto il ministro Speranza. Sulle consegne del vaccino Johnson&Johnson, dice: “l’auspicio è che dopo la metà ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Il governo considera ila primaper chiudere la stagione difficile che stiamo vivendo nell’ultimo anno”, queste le parole del ministro della Salute, Roberto, alla conferenza davanti alle commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato. Il caso AstraZeneca, “non incrina la nostra fiducia nell’arma più importante di cui disponiamo per sconfiggere il virus”. “L’auspicio è che già da domani arrivino rassicurazioni per rilanciare la campagna di vaccinazione. Nel secondo trimestre avremo in arrivo oltre 50 milioni di dosi e nel terzo trimestre avremo altre 80 milioni di dosi, questo significa che potremo avere una accelerazione molto significativa”, ha aggiunto il ministro. Sulle consegne del vaccino Johnson&Johnson, dice: “l’auspicio è che dopo la metà ...

Advertising

FrancescoLollo1 : FDI chiede chiarezza ed efficienza sul piano vaccinale. La Nazione è in ritardo e si è affidata a un’Europa incapac… - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Gli eventi non incrinano la fiducia, la campagna vaccini va avanti' #ANSA - Corriere : Speranza: «Siamo intervenuti dopo lo stop tedesco. Ma c’è fiducia, crediamo nei vaccini» - CiccioniSe : RT @Agenzia_Ansa: Speranza: 'Gli eventi non incrinano la fiducia, la campagna vaccini va avanti' #ANSA - g_zerbato : RT @ChiodiDonatella: #VACCINI: C'È #FIGLIUOLO E NON PIÙ #ARCURI. BENE. CHIARIRE IL PASTICCIO #ASTRAZENECA E RIPARTIRE. #Draghi è ottimista… -