Solskjaer gela il Milan | “É nostro e ce lo riprenderemo”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Si infiamma la vigilia di-Manchester United. In balia tra i due club c’è il cartellino di Diogo Dalot, esterno rossonero.-Manchester United si prospetta una gara scoppiettante. Dopo l’1-1 nella gara di andata degli Ottavi di finale di Europa League, i rossoneri di Stefano Pioli sono a caccia della vittoria per approdare ai quarti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ole Gunnar Solskjaer gela i rossoneri sul fronte Diogo Dalot, arrivato la scorsa estate in prestito secco. "Se ha un futuro qui? Sì, ...Ole Gunnar Solskajer presenta la sfida contro il Milan dopo l'1-1 dell'andata. "Dovremo giocare al nostro massimo livello - ha spiegato il manager del Manchester United -. Dovremo avere qualità, esper ...