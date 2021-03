Serie C | Gubbio-Perugia | le ultime sul derby e le probabili formazioni

(Di mercoledì 17 marzo 2021)in campo oggi al “Barbetti” dalle 17.30 per la 31a giornata del campionato diC girone B.importante per entrambe le, alle prese con la possibilità di promozione inB (il) e con la possibilità di entrare in zona playoff (il). Lee le. Il momento delI rossoblu, che possono dire aver ormai completato l’operazione salvezza, possono qualificare ulteriormente la propria stagione, tentando un ultimo slancio verso la zona playoff, distante solo 3. Domenica scorsa ilè passato sul campo della Virtus Verona per 1-0, grazie al gol messo a referto da Pellegrini sul finire ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Serie Gubbio

...che ha ancora una partita in meno sa di non poter sbagliare nel derby esterno contro il, la ... è a +9 sull'Avellino e +14 sul Bari: a meno di clamorosi scossoni è fatta per il ritorno inB,...Il derby umbro tra- Perugia può essere decisiva per le sorti di entrambe le squadre: i padroni di casa sperano ancora di entrare nei playoff del girone B diC; gli ospiti (con ancora una partita da ...L’allenatore del Gubbio: "Faremo di tutto per regalare una grande soddisfazione ai nostri tifosi e alla piccola Caterina" ...Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano mercoledì 17 marzo per la 31^ giornata del campionato di 3^ divisione.