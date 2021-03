Scemi da Matrimonio: gli scherzi nuziali di Mitch Dj e Gibba su Tv8 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Scemi da un Matrimonio Le nozze rappresentano il giorno più bello nella vita di una coppia. Ma come la prenderebbero gli sposi se il loro evento da sogno si trasformasse in una giornata da incubo? Da questa domanda provocatoria prende le mosse Scemi da Matrimonio, il programma di intrattenimento che tratta scherzi televisivi, professionali e reali, durante gli eventi nuziali. Prodotto da Star-M, Scemi da Matrimonio va in onda su TV8, da stasera (dopo Italia’s got Talent), per sei puntate, ogni mercoledì in seconda serata. A realizzare materialmente gli scherzi ci pensano Mitch Dj, co-conduttore radiofonico, autore e inviato televisivo, e Gibba, un pioniere degli scherzi ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 17 marzo 2021)da unLe nozze rappresentano il giorno più bello nella vita di una coppia. Ma come la prenderebbero gli sposi se il loro evento da sogno si trasformasse in una giornata da incubo? Da questa domanda provocatoria prende le mosseda, il programma di intrattenimento che trattatelevisivi, professionali e reali, durante gli eventi. Prodotto da Star-M,dava in onda su TV8, da stasera (dopo Italia’s got Talent), per sei puntate, ogni mercoledì in seconda serata. A realizzare materialmente glici pensanoDj, co-conduttore radiofonico, autore e inviato televisivo, e, un pioniere degli...

