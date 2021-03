Pubblicità: crollano giornali e radio, tiene la tv, vanno bene Facebook e Google (Di mercoledì 17 marzo 2021) Pubblicità, a gennaio crescono solo i colossi online Il Sole 24 Ore, pagina 27, di Andrea Biondi. A sorridere sono sempre e solo loro. Per i colossi del web il 2021 inizia con il segno più davanti ai dati sulla raccolta pubblicitaria. E visto che quanto diffuso ieri da Nielsen si riferisce al mese di gennaio, non ancora intaccato nel 2020 dall’emergenza Covid-19 che fra marzo e maggio ha praticamente paralizzato il mercato dell’advertising, quello messo agli atti soprattutto da Google e Facebook sa di ennesima dimostrazione di forza. «Stante la situazione legata alla pandemia e il confronto con i primi due mesi dello scorso anno in fase di crescita – spiega Alberto Dal Sasso (Nielsen) – è normale una partenza in sordina. Tutto però fa pensare a una consolidata ripresa a partire dalla primavera». A gennaio la raccolta complessiva è ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 17 marzo 2021), a gennaio crescono solo i colossi online Il Sole 24 Ore, pagina 27, di Andrea Biondi. A sorridere sono sempre e solo loro. Per i colossi del web il 2021 inizia con il segno più davanti ai dati sulla raccolta pubblicitaria. E visto che quanto diffuso ieri da Nielsen si riferisce al mese di gennaio, non ancora intaccato nel 2020 dall’emergenza Covid-19 che fra marzo e maggio ha praticamente paralizzato il mercato dell’advertising, quello messo agli atti soprattutto dasa di ennesima dimostrazione di forza. «Stante la situazione legata alla pandemia e il confronto con i primi due mesi dello scorso anno in fase di crescita – spiega Alberto Dal Sasso (Nielsen) – è normale una partenza in sordina. Tutto però fa pensare a una consolidata ripresa a partire dalla primavera». A gennaio la raccolta complessiva è ...

