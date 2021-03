Pass verdi, Assoturismo: renderli subito operativi (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – “Una decisione importante per attrezzarci, il prima possibile, a livello europeo e far ripartire gli spostamenti ed i viaggi in sicurezza, seguendo un percorso comune tra gli Stati membri sulle riaperture”. E’ quanto sottolinea in una nota il Presidente di Assoturismo, Vittorio Messina, in relazione allapresentazione, da parte dell’Unione europea, di un nuovo pacchetto di misure per revocare le limitazioni ai viaggi attraverso i Pass verdi Covid. “E’ un segnale di fiducia necessario per le imprese della filiera turistica – prosegue Messina – che ripongono nella stagione turistica estiva tutte le speranze per una boccata d’ossigeno vitale dopo un anno di sacrifici durissimi: molte imprese rischiano di chiudere per sempre i battenti”. “Auspichiamo – conclude il Presidente – che si prosegua con decisione in sede europea per ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – “Una decisione importante per attrezzarci, il prima possibile, a livello europeo e far ripartire gli spostamenti ed i viaggi in sicurezza, seguendo un percorso comune tra gli Stati membri sulle riaperture”. E’ quanto sottolinea in una nota il Presidente di, Vittorio Messina, in relazione allapresentazione, da parte dell’Unione europea, di un nuovo pacchetto di misure per revocare le limitazioni ai viaggi attraverso iCovid. “E’ un segnale di fiducia necessario per le imprese della filiera turistica – prosegue Messina – che ripongono nella stagione turistica estiva tutte le speranze per una boccata d’ossigeno vitale dopo un anno di sacrifici durissimi: molte imprese rischiano di chiudere per sempre i battenti”. “Auspichiamo – conclude il Presidente – che si prosegua con decisione in sede europea per ...

