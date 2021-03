Papa: 'anche io mi inginocchio sulle strade di Myanmar' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Come ha fatto giorni fa la suora che si è inginocchiata davanti agli uomini armati che affrontavano la folla, implorando di fermarsi. Così, idealmente, fa oggi Papa Francesco, riprendendo quel gesto ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Come ha fatto giorni fa la suora che si è inginocchiata davanti agli uomini armati che affrontavano la folla, implorando di fermarsi. Così, idealmente, fa oggiFrancesco, riprendendo quel gesto ...

Advertising

antoniospadaro : Al cospetto della foto con l’ayatollah Ali al-Sistani, che testimonia un grande gesto di bellezza, anche il nostro… - Pontifex_it : Se Dio ama così tanto da donarci sé stesso, anche la Chiesa ha questa missione: non è inviata a giudicare, ma ad ac… - NetflixIT : - Papà, perché avete chiamato mia sorella Rosa? - Perché alla mamma piacciono molto le rose - È davvero una bella s… - KattInForma : Papa Francesco, anche io mi inginocchio per le strade del Myanmar - omgitsmarts : RT @HONEVUS: mio papà mi infastidisce anche se solo gira per casa è normale? -