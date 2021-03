Milan, l’ex Kalac torna in porta a 48 anni a causa del Covid (Di giovedì 18 marzo 2021) torna tra i pali a 48 anni l'ex portiere del Milan Željko Kalac Un ritorno al calcio giocato dovuto al Covid. "Non c'è differenza fra lo spogliatoio del Milan e quello del Tompojevci" ha affermato Kalac che si trova nel piccolo paesino della Slavonia. L'australiano, da un mese impossibilitato al ritorno in patria a causa della pandemia, ha esordito nel settimo livello calcistico croato, nel club gestito da alcun parenti: 45 minuti domenica e ieri alla lavagna e in mezzo al campo d'allenamento a dare consigli ai ragazzi della zona, fra cui il nipote, ritenuto fino a qualche giorno fa l'uomo di spicco dell'NK Tompojevci. "Forse so qualcosa sul calcio", ride parlando della sua nuova avventura al quotidiano Index e lasciandosi scappare qualche battuta su ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 marzo 2021)tra i pali a 48l'ex portiere delŽeljkoUn ritorno al calcio giocato dovuto al. "Non c'è differenza fra lo spogliatoio dele quello del Tompojevci" ha affermatoche si trova nel piccolo paesino della Slavonia. L'australiano, da un mese impossibilitato al ritorno in patria adella pandemia, ha esordito nel settimo livello calcistico croato, nel club gestito da alcun parenti: 45 minuti domenica e ieri alla lavagna e in mezzo al campo d'allenamento a dare consigli ai ragazzi della zona, fra cui il nipote, ritenuto fino a qualche giorno fa l'uomo di spicco dell'NK Tompojevci. "Forse so qualcosa sul calcio", ride parlando della sua nuova avventura al quotidiano Index e lasciandosi scappare qualche battuta su ...

Advertising

DiMarzio : Riecco #Kalac: l’ex #Milan torna in campo a 48 anni. La storia - Yosemite_Sam01 : @Ruttosporc Vero, ha vinto col Milan anche il Mondiale per Club, sarebbe l'ex Coppa Intercontinentale. Saluti. - WidiSixx : RT @DiMarzio: Riecco #Kalac: l’ex #Milan torna in campo a 48 anni. La storia - NandoPiscopo1 : RT @DiMarzio: Riecco #Kalac: l’ex #Milan torna in campo a 48 anni. La storia - MilanPress_it : L'ex dirigente rossonero parla di Milan ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan l’ex ‘Ndrangheta in Lombardia, Domenico Zambetti: la Cassazione conferma condanna, sconterà la pena in carcere Corriere Milano