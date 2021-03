Le Iene | Ermal Meta furioso con la sorella che vuole andare al GF | «Se vuoi svoltare devi lavorare»

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Uncosì arrabbiato non l'avevamo mai visto. Ci hanno pensato Lea farfuori di testa il 39enne cantante albanese naturalizzato italiano, anzi barese. Infatti proprio alcune espressioni nel dialetto pugliese, sono state la parte più simpatica nello scherzo, andato in onda nella puntata di martedì 16 marzo, della trasmissione di Italia 1. Rubato il computer dicon la canzone di Sanremo Con la complicità della sua famiglia, in particolare dellaSabina, Lehanno organizzato questo scherzo, registrato qualche mese prima del recente Festival di Sanremo, cheha concluso al terzo posto con il suo brano Un milione di cose da dirti. Approfittando di una pausa ...

Alelupetta83 : RT @redazioneiene: “Se vuoi svoltare devi lavorare!”. @MetaErmal passa da #Sanremo al #GFVIP con lo scherzo di @nik_bello #leiene https://t… - migrainesun : mi sto pisciando addosso perché ho guardato il video delle iene con ermal meta che non smette più di dire cazzo sto soffocando - Cattegaris1 : - _Valealizzi_ : RT @ujkivetmuar: Ieri sera le iene in tredici minuti hanno mostrato a tutti la vera essenza di Ermal Meta, ma noi lo sapevamo già perché sc… - Lilina61 : Ieri sera ho fatto vedere a mio marito lo scherzo di Ermal delle iene e lui mi dice: 'ora lo apprezzo ancora di più… -

Lo scherzo de LeadMeta è andato in onda nella puntata di ieri, martedì 16 marzo. L'artista - terzo al Festival di Sanremo 2021 con Un Milione Di Cose Da Dirti - è stato vittima di uno scherzo de Le...E poi lo scherzo è terminato quando la sorella gli ha rivelato che era tutto organizzato da Le. A quel puntoMeta ha potuto riprendere fiato. Condividi: Twitter Facebook Like this: Like ...“Dalle stelle di Sanremo alle stalle del Grande Fratello VIP”. Si intitola così lo scherzo de Le Iene ad Ermal Meta. Il video parte con il ...Le Iene Show, i video dei servizi della puntata di martedì 16 ... I video dell’intervista a B3N e Ermal Meta Dopo un anno dalla separazione del duo Benji e Fede, Benji, o meglio B3N, ci racconta la ...