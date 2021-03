Juve Stabia inarrestabile, Marotta ancora in gol: Viterbese ko (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiViterbo – Non si ferma la Juve Stabia e non si ferma Marotta che continua a segnare e a trascinare le vespe. Battuta la Viterbese al Rocchi col minimo scarto grazie al gol dell’ex Benevento che sta vivendo un momento di grazia. Gara subito viva con un botta e risposta nel giro di pochi minuti. Il primo vero sussulto, però, è per i laziali al 18?: liscio di Elizalde e Bezziccheri si trova tutto solo di fronte a Farroni. Intervento super del portiere campano. Scampato il pericolo, la Juve Stabia inizia a prendere il possesso del campo e al 32? sbloccano: ripartenza di Vallocchia e sfera per Marotta che la infila in fondo al sacco con un preciso diagonale. Nella ripresa la Viterbese prova a recuperare subito. In due minuti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiViterbo – Non si ferma lae non si fermache continua a segnare e a trascinare le vespe. Battuta laal Rocchi col minimo scarto grazie al gol dell’ex Benevento che sta vivendo un momento di grazia. Gara subito viva con un botta e risposta nel giro di pochi minuti. Il primo vero sussulto, però, è per i laziali al 18?: liscio di Elizalde e Bezziccheri si trova tutto solo di fronte a Farroni. Intervento super del portiere campano. Scampato il pericolo, lainizia a prendere il possesso del campo e al 32? sbloccano: ripartenza di Vallocchia e sfera perche la infila in fondo al sacco con un preciso diagonale. Nella ripresa laprova a recuperare subito. In due minuti ...

