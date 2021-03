Giulia Salemi lontana dai social: la sua nonna non è stata bene (Di mercoledì 17 marzo 2021) Giulia Salemi ha deciso di postare questa mattina delle storie per rispondere un po’ alle tante domande di chi si è chiesto nelle ultime ore dove fosse finita. E si è tolta anche dei sassolini dalle scarpe facendo notare che oltre alla vita sui social esiste la vita vera, quella fatta di persone di cui preoccuparsi. Lo ha voluto specificare spiegando che molti hanno subito pensato che fosse successo qualcosa tra lei e Pierpaolo o che ci fosse dell’altro sotto. Giulia, che è molto legata alla sua nonna, come ha spesso raccontato anche nella casa del Grande Fratello VIP, ha quindi voluto aprirsi e spiegare di essersi presa del tempo proprio per stare vicino alla sua nonna che negli ultimi giorni non è stata bene. Giulia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 17 marzo 2021)ha deciso di postare questa mattina delle storie per rispondere un po’ alle tante domande di chi si è chiesto nelle ultime ore dove fosse finita. E si è tolta anche dei sassolini dalle scarpe facendo notare che oltre alla vita suiesiste la vita vera, quella fatta di persone di cui preoccuparsi. Lo ha voluto specificare spiegando che molti hanno subito pensato che fosse successo qualcosa tra lei e Pierpaolo o che ci fosse dell’altro sotto., che è molto legata alla sua, come ha spesso raccontato anche nella casa del Grande Fratello VIP, ha quindi voluto aprirsi e spiegare di essersi presa del tempo proprio per stare vicino alla suache negli ultimi giorni non è...

Advertising

fanpage : #Gfvip, la storia tra Giulia e Pierpaolo procede a gonfie vele, i due ex gieffini sono molto innamorati - kwscrown : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giu… - sonoesaurita_ : 1. Ma Zelletta a matematica quanto aveva? Perché fare 56-44 non è difficile eh ?? 2. Forse a rosicare perché Giulia… - giada90712711 : RT @gloriasbot: chupa culo crede veramente di essere arrivato in finale perché amato dal pubblico ed essere amato più di giulia salemi #pre… - smandel7771 : RT @cecchinoalcuore: #prelemi ma questo cesso non si è manco documentato ???? e poi vorrei dirgli che Giulia Salemi in finale ci poteva benis… -