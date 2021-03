Galli attacca: “Stop Astrazeneca è una bufala, non sono morti per il vaccino” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ancora problemi per quanto riguarda la somministrazione del vaccino Astrazeneca: l’attacco del professor Massimo Galli Nelle ultime ore l’Italia, così come altri Paesi d’Europa, hanno bloccato la somministrazione del vaccino Astrazeneca. Ora bisogna aspettare il giorno 18 marzo per capire se ci sarà o meno il via libera dopo la conferenza stampa ufficiale da parte L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ancora problemi per quanto riguarda la somministrazione del: l’attacco del professor MassimoNelle ultime ore l’Italia, così come altri Paesi d’Europa, hanno bloccato la somministrazione del. Ora bisogna aspettare il giorno 18 marzo per capire se ci sarà o meno il via libera dopo la conferenza stampa ufficiale da parte L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

LibertyNatalina : RT @Eclissi18: La #DittaturaSanitaria perpetrata dal potere, attacca anche chi ne è complice, anzi un fautore...vietato non omologarsi al 1… - 9091campioni : RT @Eclissi18: La #DittaturaSanitaria perpetrata dal potere, attacca anche chi ne è complice, anzi un fautore...vietato non omologarsi al 1… - Eclissi18 : La #DittaturaSanitaria perpetrata dal potere, attacca anche chi ne è complice, anzi un fautore...vietato non omolog… -