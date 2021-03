Dayane Mello, l’Agcom archivia il caso sulla battuta sessista di Mario Balotelli (Di giovedì 18 marzo 2021) Era il 23 ottobre dello scorso anno quando Mario Balotelli, parlando di Dayane Mello, fece ad Alfonso Signorini (che non udì, come disse la puntata successiva) una battuta volgare e sessista. “Se Dayane mi vuole dentro la Casa? Dayane mi vuole dentro, però poi dice ‘basta basta mi fai male’“. Il Codacons si indignò e presentò al Garante un esposto chiedendo una sanzione verso lo stesso Mario Balotelli e verso il Grande Fratello Vip. E’ notizia di oggi che l’Agcom ha archiviato il caso per “fatto che non sussiste”. In una comunicazione a chiusura delle indagini, il Garante ha infatti sottolineato che le affermazioni incriminate del calciatore sono state dette in piena ... Leggi su biccy (Di giovedì 18 marzo 2021) Era il 23 ottobre dello scorso anno quando, parlando di, fece ad Alfonso Signorini (che non udì, come disse la puntata successiva) unavolgare e. “Semi vuole dentro la Casa?mi vuole dentro, però poi dice ‘basta basta mi fai male’“. Il Codacons si indignò e presentò al Garante un esposto chiedendo una sanzione verso lo stessoe verso il Grande Fratello Vip. E’ notizia di oggi chehato ilper “fatto che non sussiste”. In una comunicazione a chiusura delle indagini, il Garante ha infatti sottolineato che le affermazioni incriminate del calciatore sono state dette in piena ...

