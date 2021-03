Chi è Marco Giallini, vita privata e carriera: tutto sul noto attore italiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Stasera, 17 Marzo 2021, a partire dalle 21.20 torna su Rai 2 Rocco Schiavone, come sempre anche la quarta stagione è tratta dai racconti di Antonio Manzini. Anche in questa nuova stagione sarà il famoso attore Marco Giallini a vestire i panni del vicequestore di Aosta. I telespettatori potranno assistere a due nuovi episodi: Rien ne va plus e Ah… l’amore l’amore, che andrà in onda mercoledì prossimo. In attesa di vedere Marco Giallini alle prese con le sue nuove indagini, scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e pubblica. Quanti anni ha? È sposato? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo del cinema? Ecco le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è Marco Giallini? La sua ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Stasera, 17 Marzo 2021, a partire dalle 21.20 torna su Rai 2 Rocco Schiavone, come sempre anche la quarta stagione è tratta dai racconti di Antonio Manzini. Anche in questa nuova stagione sarà il famosoa vestire i panni del vicequestore di Aosta. I telespettatori potranno assistere a due nuovi episodi: Rien ne va plus e Ah… l’amore l’amore, che andrà in onda mercoledì prossimo. In attesa di vederealle prese con le sue nuove indagini, scopriamo qualcosa in più sulla suae pubblica. Quanti anni ha? È sposato? Ha figli? Com’è iniziata la suanel mondo del cinema? Ecco le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è? La sua ...

Advertising

JoseCarlosRRuiz : Ottima sessione di lavoro che abbiamo avuto il #16marzo con @marco_papacci e @WPersello, neoeletti Pdte. e VicePdte… - Marco_DelPanta : RT @pieroomega2: #NessunoTocchiVirginia Cara @virginiaraggi, il grande Alberto Sordi sarebbe fiero di te. Hai riconsegnato ai romani l'enne… - Marco_DelPanta : VERMI TUTTI. Chi non revoca e chi fa finta di non vedere. #43MortiChiedonoLaRevoca - Sem_ur : @Marco_dreams di essere giovane? ?? ho saputo chi è leggendo i vari tweet. ?? non ho mai seguito la tv - Marco_dreams : @p_dicasador E chi è?!? -