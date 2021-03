Andrea Dovizioso e Aprilia, test confermato (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il grande assente della stagione 2021 di MotoGP sarà senza dubbio Andrea Dovizioso. Come ormai noto, l’italiano ha chiuso a fine 2020 il suo rapporto con Ducati. Per quest’anno ha deciso di non partecipare al Mondiale, in quanto voglioso di legarsi ad un progetto solido e che puntasse a vincere. L’occasione non è stata trovata e, piuttosto che fare numero, Dovi si è preso un anno sabbatico per staccare un po’ la spina. Tra le tante sessioni di motocross, l’ex ducatista ora ha una chance di tornare sul palcoscenico mondiale grazie ad un test con Aprilia. L’Aprilia potrebbe essere il trampolino di lancio per il ritorno di Andrea Dovizioso Nella scorsa stagione Dovizioso era stato affiancato a KTM, con cui aveva avuto dei contatti. Poi la Yamaha gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il grande assente della stagione 2021 di MotoGP sarà senza dubbio. Come ormai noto, l’italiano ha chiuso a fine 2020 il suo rapporto con Ducati. Per quest’anno ha deciso di non partecipare al Mondiale, in quanto voglioso di legarsi ad un progetto solido e che puntasse a vincere. L’occasione non è stata trovata e, piuttosto che fare numero, Dovi si è preso un anno sabbatico per staccare un po’ la spina. Tra le tante sessioni di motocross, l’ex ducatista ora ha una chance di tornare sul palcoscenico mondiale grazie ad uncon. L’potrebbe essere il trampolino di lancio per il ritorno diNella scorsa stagioneera stato affiancato a KTM, con cui aveva avuto dei contatti. Poi la Yamaha gli ...

