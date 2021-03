**Ambiente: Draghi, 'Italia impegnata per azioni globali significative'** (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 (Adnkronos) - Le Nazioni unite e il governo Italiano hanno annunciato oggi che il pre-Vertice delle Nazioni unite sui sistemi alimentari del 2021 si terrà a Roma dal 19 al 21 luglio 2021. Sotto la guida del Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres e del presidente del Consiglio Italiano Mario Draghi, l'evento riunirà gli sforzi e i contributi di un processo di impegno globale che ambisca alla trasformazione dei sistemi alimentari. "L'Ialia -afferma il premier- è pronta ad accogliere questo appuntamento essenziale del Vertice sui sistemi alimentari a Roma. Vogliamo affrontare la questione della sicurezza alimentare all'interno del nostro ampio programma come Presidenza del G20. Insieme alle Nazioni unite e alle sue agenzie con sede a Roma, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 (Adnkronos) - Le Nunite e il governono hanno annunciato oggi che il pre-Vertice delle Nunite sui sistemi alimentari del 2021 si terrà a Roma dal 19 al 21 luglio 2021. Sotto la guida del Segretario generale delle NUnite António Guterres e del presidente del Consigliono Mario, l'evento riunirà gli sforzi e i contributi di un processo di impegno globale che ambisca alla trasformazione dei sistemi alimentari. "L'Ialia -afferma il premier- è pronta ad accogliere questo appuntamento essenziale del Vertice sui sistemi alimentari a Roma. Vogliamo affrontare la questione della sicurezza alimentare all'interno del nostro ampio programma come Presidenza del G20. Insieme alle Nunite e alle sue agenzie con sede a Roma, ...

