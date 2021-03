22 Marzo, Giornata mondiale dell’acqua, attenzione all’ambiente in crescita con l’aumentare dell’età (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per la prossima Giornata mondiale dell’acqua, del 22 Marzo 2021 il sondaggio IPSOS rivela alcuni dati interessanti sugli sprechi. La pandemia del 2020 ha determinato grandi stravolgimenti nella quotidianità di ognuno di noi, con un impatto estremamente rilevante a livello sanitario, economico e sociale, oltre che in termini di priorità e interessi rispetto a tutte L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Regalo per San Valentino, vince il cioccolato Animali sul posto di lavoro? In Abruzzo è sì! Libera circolazione ai monopattini: sit in a Roma Il Polo Nord senza ghiaccio prima dell’estate 2050 Libro Bianco del verde, obiettivo 2021 Affitti Bologna, perché limitarsi al centro città? Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per la prossima, del 222021 il sondaggio IPSOS rivela alcuni dati interessanti sugli sprechi. La pandemia del 2020 ha determinato grandi stravolgimenti nella quotidianità di ognuno di noi, con un impatto estremamente rilevante a livello sanitario, economico e sociale, oltre che in termini di priorità e interessi rispetto a tutte L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Regalo per San Valentino, vince il cioccolato Animali sul posto di lavoro? In Abruzzo è sì! Libera circolazione ai monopattini: sit in a Roma Il Polo Nord senza ghiaccio prima dell’estate 2050 Libro Bianco del verde, obiettivo 2021 Affitti Bologna, perché limitarsi al centro città?

