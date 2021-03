Vaccini, Salvini “Unione Europea fallimentare” (Di martedì 16 marzo 2021) “Noi ci stiamo muovendo in autonomia come altri Paesi europei, lavorando come matti per una produzione nazionale e cercando all’estero quello che non ci arriva da Bruxelles”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, in merito ai Vaccini anti-Covid. sfe/sat/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 marzo 2021) “Noi ci stiamo muovendo in autonomia come altri Paesi europei, lavorando come matti per una produzione nazionale e cercando all’estero quello che non ci arriva da Bruxelles”. Lo dice il leader della Lega Matteo, in merito aianti-Covid. sfe/sat/mrv su Il Corriere della Città.

Advertising

matteosalvinimi : La mia intervista a @Storace stamane sul @tempoweb. Quello che non hanno fatto Conte e Arcuri in un anno, lo sta fa… - borghi_claudio : Covid, Salvini: 'Lockdown nazionale sarebbe punitivo'. E sui vaccini: 'Sono contro ogni obbligo'. No al Ppe: 'Lavor… - carlaruocco1 : ORMAI CAOS IN #LOMBARDIA Il sistema di prenotazione #vaccini è in tilt. Chiunque può prenotare facendo rimanere ind… - infoitinterno : Lombardia, i 50mila vaccini al giorno previsti da Salvini sono l’ennesimo annuncio senza seguito - tuscolo : RT @Noiconsalvini: #Salvini: Stiamo lavorando come matti per iniziare una produzione nazionale di vaccini e stiamo cercando all’estero quel… -