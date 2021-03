Uomini e Donne, la furia di Tina su Gemma: “Ora ci querelano” (Di martedì 16 marzo 2021) Uomini e Donne è il programma di Maria De Filippi che fa compagnia agli italiani dal lunedì al venerdì dopo la soap opera Una Vita. Anche nella puntata di oggi Tina Cipollari ha avuto da ridire su Gemma Galgani. Ha parlato addirittura di querela. Ecco cosa è successo. Gemma e Tina – Solonotizie24La furia di Tina su Gemma Nella puntata di oggi, martedì 16 marzo, alcune dame hanno sfilato seguendo il tema intitolato Scacco al re: sedotto e conquistato. La prima che si è esibita è stata appunto Gemma Galgani. Non ha mostrato in anteprima il vestito, dunque la stilista Anahi non ha potuto esprimere un giudizio. Maria De Filippi ha fatto intendere che avrebbe lasciato tutti a bocca aperta. Per questo motivo ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 16 marzo 2021)è il programma di Maria De Filippi che fa compagnia agli italiani dal lunedì al venerdì dopo la soap opera Una Vita. Anche nella puntata di oggiCipollari ha avuto da ridire suGalgani. Ha parlato addirittura di querela. Ecco cosa è successo.– Solonotizie24LadisuNella puntata di oggi, martedì 16 marzo, alcune dame hanno sfilato seguendo il tema intitolato Scacco al re: sedotto e conquistato. La prima che si è esibita è stata appuntoGalgani. Non ha mostrato in anteprima il vestito, dunque la stilista Anahi non ha potuto esprimere un giudizio. Maria De Filippi ha fatto intendere che avrebbe lasciato tutti a bocca aperta. Per questo motivo ...

