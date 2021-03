Torino, le ultime in vista del Sassuolo: due giocatori lavorano a parte (Di martedì 16 marzo 2021) Il Torino è sceso in campo questo pomeriggio al Filadelfia per preparare la sfida di domani pomeriggio contro il Sassuolo Il Torino è sceso in campo questo pomeriggio al Filadelfia per preparare la sfida di domani contro il Sassuolo. Baselli e Singo hanno lavorato a parte. «Sessione pomeridiana di rifinitura per il Torino al Filadelfia, in preparazione alla partita di domani pomeriggio contro il Sassuolo (stadio Olimpico Grande Torino, calcio d’inizio ore 15), recupero della ventiquattresima giornata del campionato di serie A. Dopo l’analisi tattica Davide Nicola ha fatto svolgere un allenamento tecnico-tattico, con esercitazioni a tema. Lavoro personalizzato per Baselli, mentre Singo ha svolto un training individuale sulla parte ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Ilè sceso in campo questo pomeriggio al Filadelfia per preparare la sfida di domani pomeriggio contro ilIlè sceso in campo questo pomeriggio al Filadelfia per preparare la sfida di domani contro il. Baselli e Singo hanno lavorato a. «Sessione pomeridiana di rifinitura per ilal Filadelfia, in preparazione alla partita di domani pomeriggio contro il(stadio Olimpico Grande, calcio d’inizio ore 15), recupero della ventiquattresima giornata del campionato di serie A. Dopo l’analisi tattica Davide Nicola ha fatto svolgere un allenamento tecnico-tattico, con esercitazioni a tema. Lavoro personalizzato per Baselli, mentre Singo ha svolto un training individuale sulla...

