Tommaso Zorzi e il montepremi del Gf Vip | ecco a chi lo ha donato

Leggi su 361magazine

(Di martedì 16 marzo 2021) L’intera somma vinta daal Grande Fratello Vip è stata devoluta in beneficenzasta vivendo una nuova avventura lavorativa dopo aver vinto il Gf Vip. Infatti ieri ha debuttato a L’Isola dei Famosi come opinionista insieme a Iva Zanicchi e la conduttrice Ilary Blasi. Che è un ragazzo sensibile lo aveva dimostrato già durante il reality, ma sa essere anche generoso. Ha devoluto tutta la somma vinta al Grande Fratello in beneficenza. L’opinionista dell’Isola ha devoluto 100mila euro agli anziani. Le associazioni scelte dasono le RSA – Residenze assistenziali che si occupano degli anziani che sono rimasti soli senza avere una famiglia su cui poter contare. Per contratto solo la metà sarebbe dovuta andare in beneficenza, invece l’opinionista ha ...