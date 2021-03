Tapiro a Ilary Blasi per i doppi sensi all’Isola dei Famosi

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 16 marzo 2021)d'oro Dopo la prima puntata dell’Isola dei2021, è scattato ild’oro ad. Tutta colpa della patata. La gaffe compiuta in diretta dalla conduttrice – che ieri aveva detto “Ora vi faccio entrare dentro la patata” (al posto di Palapa) – le è valsa il satirico riconoscimento di Striscia la Notizia. A documentare la consegna delè stata la stessasu Instagram (in tv lo vedremo domani), postando una foto ed un video dell’inatteso incontro con l’inviato del tg satirico, Valerio Staffelli. “Doveva essere un momento catartico, molto importante. Per la prima volta vedevamo la palapa“ ha commentato la presentatrice, che ha però trasformato il tutto con un esilarante lapsus. Proprio ...