Svezia, Ibrahimovic convocato: 'Dio è tornato' (Di martedì 16 marzo 2021) STOCCOLMA (Svezia) - Adesso è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic torna in nazionale . Il ct Janne Andersson ha presentato oggi la rosa per le gare di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Georgia e ...

