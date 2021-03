Si avvicina il picco dei contagi, s'impenna anche numero dei morti: 502 (Di martedì 16 marzo 2021) Oggi il bollettino del ministero della Salute registra una nuova impennata di nuovi casi: ben 20.396. In forte aumento il numero dei decessi: oltre 500 vittime nelle ultime 24 ore. E' record anche ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 16 marzo 2021) Oggi il bollettino del ministero della Salute registra una nuovata di nuovi casi: ben 20.396. In forte aumento ildei decessi: oltre 500 vittime nelle ultime 24 ore. E' record...

Advertising

ptvtelenostra : COVID, CURVE ANCORA IN CRESCITA: SI AVVICINA IL PICCO DELLA TERZA ONDATA? - - Bierbrauer53 : RT @DonniniMario: Picco terza ondata Covid: in Italia s’avvicina il momento che andremo tutti a picco. Da più d’un anno,ma sapevano dal 201… - DonniniMario : Picco terza ondata Covid: in Italia s’avvicina il momento che andremo tutti a picco. Da più d’un anno,ma sapevano d… - parloamestessa : Io però non capisco come si fa a usare la variazione percentuale per dedurre la tendenza: è vero che in una crescit… - LaZebraAPuah : “La spinta si sta esaurendo e il picco si avvicina.” (Da Pillole di ottimismo) -