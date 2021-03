Roma: Gualtieri è pronto a candidarsi sindaco, attesa per parere di Letta (Di martedì 16 marzo 2021) Roberto Gualtieri sarebbe disponibile a candidarsi per il Pd come sindaco di Roma. La candidatura non è ufficiale, lo si apprende da fonti del partito democratico e si attende il parere del neo ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 16 marzo 2021) Robertosarebbe disponibile aper il Pd comedi. La candidatura non è ufficiale, lo si apprende da fonti del partito democratico e si attende ildel neo ...

Advertising

Giorgiolaporta : Un mese fa vi ho mostrato la pagina professionale pubblicata per errore di #Gualtieri sindaco di #Roma, appoggiato… - CarloCalenda : Abbiamo incontrato 500 associazioni di cittadini e analizzato i problemi di Roma quartiere per quartiere. Ora appre… - Agenzia_Ansa : Roberto Gualtieri è disponibile a candidarsi per il Pd come sindaco di Roma. Lo si apprende da fonti del Partito De… - CorriereCitta : Roma, Roberto Gualtieri si candida come sindaco: la proposta ufficiale del Pd - ViggianiM : RT @mariolavia: A Roma al primo turno 4 candidati dell’alleanza “lettiana”: Gualtieri, Raggi, Calenda e uno di Sinistra Italiana. -