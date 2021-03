Real Madrid-Atalanta | problema muscolare per Gosens | al suo posto Ilicic

(Di martedì 16 marzo 2021) Tegola ulteriore per Gian Piero Gasperini nel corso di. In un ritorno degli ottavi di Champions League negativo per la Dea, c’è anche l’infortuniorimediato da Robin, che è costretto a uscire per precauzione sentendo l’adduttore tirare. Problemi sulle corsie esterne per gli orobici che hanno fuori Hateboer e Sutalo, dunque entra. Bisognerà capire se ilper l’esterno tedesco è di entità seria o se sia una cosa da nulla. SportFace.

- ATALANTA 2 - 0 LIVE 34' Benzema, 59' rig. Sergio Ramos(3 - 5 - 2): Courtois; Varane, Sergio Ramos, Nacho; Vazquez, Valverde, Kroos, Modric, Mendy; Benzema, Vinicius. All.Commenta per primo Grave errore di Marco Sportiello nella sfida trae Atalanta di Champions League. Il portiere era stato schierato ancora titolare da Gian Piero Gasperini, a discapito di Pierluigi Gollini , che rimane ancora in panchina e a cui pensano ...Blancos a un passo dalla qualificazione: per passare l'Atalanta dovrebbe segnare tre gol senza subirne. Real Madrid in vantaggio al 35' con Karim Benzema. Tutto nasce da un errore in disimpegno di ...Al suo posto, al netto di stravolgimenti tattici comunque possibili, dovrebbe giocare il giovane Matteo Ruggeri, anche se la speranza è di recuperi miracolosi in questo momento molto poco probabili.