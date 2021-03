Now Tv cambia look e diventa solo “Now”, semplice e immediato e anche su Fire Stick Amazon (Di martedì 16 marzo 2021) Now Tv si trasforma diventa Now e arriva anche su Fire Stick Amazon Da oggi Now Tv cambia veste e diventa semplicemente NOW: una nuova identità, un nuovo look ma gli stessi contenuti e la stessa anima di sempre. cambia il contenitore ma non il contenuto con la possibilità di trovare in streaming i film, le serie tv, lo sport di Sky, in modo agile e in streaming. Il cambio di nome e veste grafica avviene in contemporanea in Italia con Regno Unito e Irlanda. La rinnovata identità si riflette anche nel carattere e nella personalità del brand, che cambia posizionamento e accoglie gli appassionati di intrattenimento come componenti di una grande community. Un’identità dall’elegante gamma ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 16 marzo 2021) Now Tv si trasformaNow e arrivasuDa oggi Now Tvveste emente NOW: una nuova identità, un nuovoma gli stessi contenuti e la stessa anima di sempre.il contenitore ma non il contenuto con la possibilità di trovare in streaming i film, le serie tv, lo sport di Sky, in modo agile e in streaming. Il cambio di nome e veste grafica avviene in contemporanea in Italia con Regno Unito e Irlanda. La rinnovata identità si riflettenel carattere e nella personalità del brand, cheposizionamento e accoglie gli appassionati di intrattenimento come componenti di una grande community. Un’identità dall’elegante gamma ...

