L’appello dalla terapia intensiva: “Siamo allo stremo, usate la testa” (Di martedì 16 marzo 2021) BOLOGNA – “Nonostante siamo allo stremo, noi continuiamo a dare il meglio che possiamo. A voi chiediamo solo di usare la testa, di essere responsabili, di aiutarci a uscirne (possibilmente migliori e non peggiori)”. È l’accorato appello di Laura Berti, infermiera della Terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna, che ha inviato una lettera aperta dedicata a tutti gli operatori sanitari (e non solo) da un anno in prima linea contro la pandemia e in queste settimane terribilmente sotto pressione per il nuovo picco di contagi e ricoveri nel capoluogo emiliano. Una missiva diffusa oggi dall’Ordine provinciale degli Infermieri di Bologna. LA LETTERA Leggi su dire (Di martedì 16 marzo 2021) BOLOGNA – “Nonostante siamo allo stremo, noi continuiamo a dare il meglio che possiamo. A voi chiediamo solo di usare la testa, di essere responsabili, di aiutarci a uscirne (possibilmente migliori e non peggiori)”. È l’accorato appello di Laura Berti, infermiera della Terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna, che ha inviato una lettera aperta dedicata a tutti gli operatori sanitari (e non solo) da un anno in prima linea contro la pandemia e in queste settimane terribilmente sotto pressione per il nuovo picco di contagi e ricoveri nel capoluogo emiliano. Una missiva diffusa oggi dall’Ordine provinciale degli Infermieri di Bologna. LA LETTERA

Advertising

luca_lucamoroso : RT @voltcalabria: Accogliamo con entusiasmo l'appello del @CollettivoVala1 perché essere fuori dalla #Calabria non sia limite a #diritto di… - mt12_12 : RT @valledelsacco: Via i sovranisti dalla ducentesca Certosa di #Trisulti. A dare lo 'sfratto' alla 'Dignitatis Humanae Institute', associa… - agsantagati : RT @voltcalabria: Accogliamo con entusiasmo l'appello del @CollettivoVala1 perché essere fuori dalla #Calabria non sia limite a #diritto di… - gaereina : RT @voltcalabria: Accogliamo con entusiasmo l'appello del @CollettivoVala1 perché essere fuori dalla #Calabria non sia limite a #diritto di… - voltcalabria : Accogliamo con entusiasmo l'appello del @CollettivoVala1 perché essere fuori dalla #Calabria non sia limite a… -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello dalla “Maradona ha vinto in Cassazione, ora deve essere risarcito”, parla l’avvocato Pisani Il Riformista