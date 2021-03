Juventus, l’ex difensore attacca: “Si sentono fenomeni ma sono imbarazzanti” (Di martedì 16 marzo 2021) Juventus – La “prima” Juventus di Andrea Pirlo continua a sollevare polemiche. Tanti credono che il tecnico non sia all’altezza della situazione o meglio, che la squadra non sia così forte come tutti dicono. L’ultimo attacco arriva da un ex calciatore granata. Pasquale Bruno, ex difensore del Torino, ha attaccato la Juventus senza mezzi termini a Tiki Taka, definendo addirittura la squadra imbarazzante. Juventus, duro attacco di Bruno Ecco di seguito le sue parole riportate da ilBianconero.com, destinate a fare scalpore: “Ha una squadra imbarazzante e si è visto in Europa. Bonucci, Chiellini… sembra che sono tutti fenomeni. Hanno vinto nove scudetti nel quarto campionato d’Europa, a Barcellona contro una squadra finita e il giorno dopo sui giornali ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 16 marzo 2021)– La “prima”di Andrea Pirlo continua a sollevare polemiche. Tanti credono che il tecnico non sia all’altezza della situazione o meglio, che la squadra non sia così forte come tutti dicono. L’ultimo attacco arriva da un ex calciatore granata. Pasquale Bruno, exdel Torino, hato lasenza mezzi termini a Tiki Taka, definendo addirittura la squadra imbarazzante., duro attacco di Bruno Ecco di seguito le sue parole riportate da ilBianconero.com, destinate a fare scalpore: “Ha una squadra imbarazzante e si è visto in Europa. Bonucci, Chiellini… sembra chetutti. Hanno vinto nove scudetti nel quarto campionato d’Europa, a Barcellona contro una squadra finita e il giorno dopo sui giornali ...

